Catania operazione ‘Villa Glori’ altre 8 persone sottoposte a misure cautelari | i nomi

I carabinieri della Compagnia diPiazza Dante hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare personale di obbligo di dimora, con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 20 alle 6, emessa dal G.I.P. del Tribunale dinei confronti di 8.I provvedimenti derivano dallo stesso procedimento che lo scorso 18 dicembre aveva portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di altri 12 individui, con 6 arresti in carcere e 6 obblighi di dimora, nell’ambito dell’“Villa Glori”.Secondo l’accusa, sulla base degli elementi attualmente disponibili e considerando la fase processuale preliminare, gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di estorsione, furto aggravato in concorso, ricettazione aggravata in concorso, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi.