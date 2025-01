Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, perché Tomori e Araujo si sono allontanati? Il piano dei bianconeri per la difesa è chiaro: quell’operazione è stata spostata a giugno

di RedazioneNews24siper la: i motivi e ildel clubIl giornalista Luca Marchetti ha parlato a Sky Sport per analizzare le possibili mosse delJuve in: tutte le dichiarazioni suldei.PAROLE – «Laavrebbe fatto anche un sacrificio importante per arrivare ad, stessa cosa per Hancko e. In questo momento la Juve non individua un giocatore che potrebbe fare la differenza ine per questo preferisce spostare l’operazione importante a».Leggi sunews24.com