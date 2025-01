Ilrestodelcarlino.it - Bologna, eventi di lunedì 20 gennaio 2025

, 20– Cinema, spettacoli e libri. Non manca proprio nulla sotto le Due Torri per trascorrere al meglio questa giornata, che fa iniziare la settimana con più entusiasmo. Alle 17, palazzo Pepoli ospita un incontro incentrato su Arte Fiera e. Alle 18, il Modernissimo propone la visione di Piccole Donne di Gillian Armstrong, con l'introduzione della docente Anna Masecchia. Sempre alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori, Valeria Sgarella presenta il suo libro Niente specchi in camerino. La storia dei Soundgarden, in dialogo con Stefano Marino. Alle 18.30, Vito Mancuso apre all'Auditorium del Mast il ciclo Laboratorio di etica: prima ospite è l'astrofisica Ersilia Vaudo. Alle 21.15, al Pop Up cinema Arlecchino c'è Qui è altrove: buchi nella realtà, scritto e diretto da Gianfranco Pannone e distribuito da BartlebyFilm.