Liberoquotidiano.it - "Bistecca di Black Angus, si chiude con la terrina": Trump, il menu è uno schiaffo ai sinistri. E sul tappeto...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tortini di granchio della Baia di Chesapeake apriranno ildel pranzo dell'insediamento di Donald. Il presidente eletto ed il suo vice, Jd Vance, e relative consorti passeranno poi al secondo: una costata di manzo 'Great Omaha', uno degli allevamenti dipiù noti del Paese, accompagnata da carote Thumbelina (una varietà tonda), broccoletti e patate al gratin.rà il pranzo, precisa il New York Times, unadi mele del Minnesota con gelato alla panna acida e caramello salato. Insomma unche di fatto sottolinea la passione di Donaldper i piatti a base di carne. Va matto per gli hamburger e spesso anche nelle riunioni col suo staffordina hamburger per tutti. E recentemente sono state anche pubblicati sui social foto del presidente in compagnia del suo vice e di Elon Musk mentre, seduti a un tavolo, si godono un hamburger.