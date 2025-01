.com - Ben Shelton, chi è l’avversario di Sonego agli Australian Open

Leggi su .com

(Adnkronos) – Si chiama Benl’ostacolo tra Lorenzoe la storia. L’azzurro affronterà il tennista americano, testa di serie numero 12, ai quarti degli2025. In una sfida che potrebbe poi regalare un derby tutto italiano in semifinale, con Jannik Sinner impegnato contro Alex De Minaur nel suo quarto. Ma chi è Ben? Nato il 9 ottobre 2002 ad Atlanta, Stati Uniti, Benè un figlio d’arte. Con il tennis nel destino, ma almeno non da subito. Ben è figlio di Bryan, giocatore americano degli anni Novanta, mai entrato nella top 50 mondiale. Da piccolo era appassionato di football americano e si è avvicinato al tennis solo più avanti con l’età, con l’esempio del mito Andy Roddick (punto di riferimento insieme a Roger Federer). I suoi primi tornei sono tutti in casa:ha giocato vari Challenger prima di accedere all’Atp 250 di Atlanta, nel 2022, dove venne eliminato da John Isner dopo oltre due ore di gioco.