Metropolitanmagazine.it - Barack Obama sta con Jennifer Aniston? I rumors sul presunto flirt e sulla crisi con Michelle

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il matrimonio die sua moglie, insieme da trentadue anni, starebbe attraversando un profondo momento di. Questo, almeno, è ciò che affermano insistenti voci di corridoio, riportate da tutti i tabloid statunitensi e internazionali. A intensificare isui problemi dell’ex coppia presidenziale, iltra lui e l’attrice. L’indiscrezione circa la possibile relazione tra la Rachel Green di Friends e l’ex POTUS circolerebbe già da qualche mese, nonostante non ci sia alcuna prova, né fotografica, né video, della veridicità del gossip che li riguarda. Alla fine del 2024, tuttavia, era stata proprio laa tentare di mettere a tacere le malelingue. Ospite da Jimmy Kimmel, infatti, aveva dichiarato: «È tutto falso, anche se non mi sono arrabbiata per questi gossip.