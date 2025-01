Oasport.it - Australian Open 2025 day 8: Per Sinner inizia il vero torneo

Fin dal sorteggio l’incrocio con Rune è stato considerato il crocevia più importante per Jannik in vista della finale. I bookmakers credono poco al danase. Dall’altra parte passeggiano Alcaraz e Djokovic, avversari nei quarti. Attenzione al serbo! Ne parliamo in diretta alle 20:30 a TennisMania