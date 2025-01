Quotidiano.net - Aumento dei prezzi della benzina: superati i livelli di agosto

Crescono ancora imedi per lae superano ii registrati ad: secondo le elaborazione di Staffetta suirilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti laself service è a 1,830 euro al litro (+8 millesimi, compagnie 1,839, pompe bianche 1,813) mentre il diesel self service è scambiato a 1,741 euro al litro (+13, compagnie 1,749, pompe bianche 1,723). Per laservito si pagano in media 1,968 euro al litro (+9, compagnie 2,013, pompe bianche 1,871) mentre per il diesel servito il prezzo medio è 1,878 euro al litro (+12, compagnie 1,923, pompe bianche 1,791). Il Gpl servito è a 0,738 euro al litro (invariato, compagnie 0,746, pompe bianche 0,729), il metano servito è a 1,481 euro al kg (+8, compagnie 1,481, pompe bianche 1,480), il Gnl a 1,452 euro al kg (+7, compagnie 1,457 euro al kg, pompe bianche 1,448 euro al kg).