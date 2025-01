Liberoquotidiano.it - Al via la terza edizione di StrongHer, il programma gratuito di business training di Qonto per supportare l'imprenditoria femminile

- Milano, 20 gennaio 2025 –, la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa per PMI e liberi professionisti con oltre 500mila clienti, presenta lae rinnovatadi, ildiappositamente pensato per le donne imprenditrici che vogliono puntare sulla digitalizzazione del proprio.Il progetto nasce dal bisogno di accompagnare nel loro percorso di sviluppo le imprese a guidache sono in continua crescita sul mercato, come dimostrano gli ultimi dati di Unioncamere1 secondo cui se ne contano 1 milione e 325mila (il 22,2% del totale del tessuto produttivo nazionale). Un percorso nel quale devono affrontare sfide cruciali, come l'accesso limitato ai finanziamenti, il persistere di stereotipi di genere e la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia.