?La musica è quel filo invisibile che tiene in vita le emozioni – Intervista a Nesli

– In un panoramale ricco di sfumature e continue evoluzioni,sceglie di concentrarsi sull’essenza con “Oceani e Tsunami”, il suo nuovo singolo, disponibile dal 17 gennaio scorso.Ho avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con lui. Di seguito l’che svela non solo il cuore di una ballata poetica come “Oceani e Tsunami“, ma anchelo di un artista,, che affronta ogni nuova fase della sua– artistica e personale – con consapevolezza e lucidità.“Oceani e Tsunami” –?Iniziamo parlando del nuovo brano, “Oceani e Tsunami”. Com’è nato e cosa rappresenta questo titolo?Nasce a maggio in Sardegna in modo naturale e spontaneo, in questi due anni ho scritto molte canzoni e questa era perfetta per ripartire, il titolo rappresenta la grandezza della natura e dell’inconscio.