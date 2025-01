Sport.quotidiano.net - Virtus Polonara, un cuore da mille punti

Nella vittoria di venerdì sera contro il Bayern Monaco Achille(foto) ha raggiunto la soglia deisegnati in Eurolega. Si tratta di un traguardo importante per un giocatore che nella passata stagione ha superato anche l’ostacolo sia fisico che mentale causato da una neoplasia a un testicolo. In perfetta linea con il suo nome quella vicenda confermò il suo spirito da lottatore, mentre in questa annata sportiva a questa sua qualità bisogna aggiungere anche l’aggettivo duttile. Per tutta una serie di problemi che vanno dagli infortuni all’indolenza che il club sta dimostrando sul mercato, sotto canestro laè sempre stata in emergenza e questo ha costretto Banchi prima e Dusko Ivanovic adesso a utilizzare Toko Shengelia come centro per una scelta che ha creato qualche problema anche al secondo lungo e quindi soprattutto a