Ilgiorno.it - Una lezione speciale. Gli studenti-camerieri e la merenda al buio

Uno snack pomeridiano ce lo concediamo in tanti, anche di corsa, senza pensare troppo all’importanza del gesto. Le cose, però, cambiano radicalmente quando diventa unaal, senza la possibilità di vedere ciò che abbiamo davanti. È l’esperienza vissuta al ristorante didattico della scuola Paolo Borsa. Una sala volutamente tutta al, con i commensali rigorosamente bendati e serviti daglia loro volta impegnati a svolgere al meglio la loro attività con una mascherina sugli occhi. "Una sfida voluta per trasformare le difficoltà in opportunità – ha spiegato Libero Tantimonaco, psicopedagogista monzese, non vedente, che ha organizzato l’iniziativa insieme alla ’cittadina attiva’ Michela Martinengo –, per imparare a superare limiti spesso solo immaginati e per guardare davvero con occhi diversi ciò che sembra insuperabile".