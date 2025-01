Ilgiorno.it - Tutti per mano contro le violenze: "Stop alle aggressioni omofobe"

Centinaia di personenellaper dire basta: è il cuore del sit-in organizzato ieri in piazza Castello da Cig Arcigay, “Perovunque“, dopo i casi dicoppie Lgbtq+ avvenute nelle ultime settimane. Una anche a Milano, in zona Barona, lo scorso 21 dicembre. Presenti ieri le vittime, Ivano Cipollaro e il compagno Alfredo: "Chiediamo il riconoscimento al più presto di un pacchetto emergenza arcobaleno" che prevede, tra le altre cose, di estendere la Legge Mancino (che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi, ndr) a orientamento sessuale e identità di genere. "Tenersi pernon può trasformarsi in un pretesto per agire su di noi violenza, in nessun caso", commenta Alice Redaelli, presidente di Cig Arcigay Milano.