Gqitalia.it - Tra poco il match Sinner-Rune ci terrà incollati alla tv

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Agli Australian Open si giocano gli ottavi di finale e Jannikc'è: nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio il numero 1 al mondo incontra il danese Holger, numero 13 della classifica ATP. Poteva andargli peggio, poteva incontrare Taylor Fritz, numero 4 al mondo, ma l'americano è stato superato da Monfils. Mentre, dall'altra parte del tabellone, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si sono già guadagnati un posto ai quarti di finale: il supertra i due è previsto per martedì 21 gennaio.Dove vederesubito in streaming agli Australian Open, gli ottavi di finale più attesiLa partita Jannikvs Holger, in programma per lunedì 20 gennaio alle 4 (ora italiana), potrà essere seguita in tv e in streaming dall'Italia: la diretta è disponibile su Eurosport (canali Sky 210 e 211), e in streaming su Discovery+, DAZN, SkyGo e Now TV.