Tomori Juventus, i bianconeri vogliono chiudere! Settimana decisiva: si cerca l'intesa con il Milan. Tutte le cifre e i dettagli dell'affare

di RedazioneNews24, i! Ultimissime sul futuro del difensore inglese del. Tutti gli aggiornamentiSu sportitalia.com, Giovanni Albanese aggiorna sulla situazione. La Juve è pronta ad affondare per il difensore del– «Ora la Juve vuole andare a fondo per. Vuole prenderlo a soldi veri, che alservono per fare mercato. La Juve dovrebbe pagare 5 milioni per il prestito oneroso di, con un riscatto obbligatorio a 20 e bonus che potrebbero far lievitare la cifra finale sui 30 milioni. L’infortunio di Thiaw impone un’attenta gestione del mercato rossonero in difesa: è il motivo per cui la Juve nelle prossime ore potrebbe anche raggiungereperma anche attendere che i rossoneri si mettano a posto con gli incastri necessari in entrata, prima di far scattare il semaforo verde».