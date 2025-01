Secoloditalia.it - Sulle orme di Craxi, il politico visionario che intuì il potenziale delle nuove sintesi con la destra

Leggi su Secoloditalia.it

Domenica 19 gennaio ricorre il 25° anniversario della morte di Bettino. Ad Hammamet, Tunisia,lasciò questo mondo da esule, secondo i suoi sostenitori. Da latitante, secondo i detrattori. Comunque, come tutti i grandi della storia, il “duce dei socialisti” è stato un personaggio divisivo, ma anche capace di creare correnti di pensiero trasversali, caratteristica che quasi sempre comporta accuse d’incoerenza se non di tradimento, di opportunistico trasformismo innescato dalla sete di potere, che non esclude alcuno strumento, pur di conquistarlo o di conservarlo.di BettinoCerto, fu su questa china chescivolò, attirandosi le accuse di corruzione, che dovevano travolgere nella tragedia di Tangentopoli lui, il suo partito e tutto il sistema della Prima Repubblica, ad esclusione del PCI.