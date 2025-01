Ilrestodelcarlino.it - Scontri fra gli ultras di Cesena e Rimini davanti ai ragazzini

, 19 gennaio 2025 - Un selvaggio scontro tra tifosi è andato in scena oggi pomeriggio al campo sportivo di Gatteo Mare, al termine della partita di terza categoria tra Valverde e Cattolica, finita con il successo degli ospiti per 3-2. Quando la partita era appena terminata e il pubblico stava scendendo dagli spalti, un gruppo diche indossavano colori e emblemi delcalcio, armati di bastoni e con i caschi, ha aggredito alcuni tifosi riminesi che erano giunti a Gatteo al seguito del Cattolica.agli spettatori terrorizzati, tra questi anche molti bambini, è andato in scena un pestaggio in piena regola. Con inseguimenti, cadute,e botte date e ricevute a pochi metri dagli spalti. Una scena terrorizzante che però fortunatamente non sembra aver provocato gravi conseguenze sul piano sanitario.