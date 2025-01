Pronosticipremium.com - Roma, El Shaarawy non delude: ora occhio al rinnovo

La partita trae Genoa ha messo in risalto non solo la volontà della squadra capitolina di portarsi avanti con la classifica e mettersi alle spalle un brutto periodo, ma ha sottolineato anche il comportamento di alcuni giocatori, pronti a mettere in risalto il proprio attaccamento alla causa giallorossa, come quello di Stephan El. Il suo ingresso nel secondo tempo della gara ha portato nuova luce alla formazione di Ranieri.Gol e spirito di sacrificio sono gli elementi che hanno caratterizzato quella prestazione, ma più in generale quelli che vanno a definire la dedizione del Faraone, sempre attento e pronto quando chiamato in causa. Ed ora, con l’assenza del Capitano Lorenzo Pellegrini, fermo per un infortunio, Ranieri potrebbe decidere di lasciare più spazio ad Elin un periodo delicato in cui ladovrà giocare sempre più spesso, circa ogni tre giorni.