Ribaltone in panchina l’ex Juventus in Nazionale

Comunicato ufficialmente l’esonero del tecnico dopo 23 partite in cui ha ottenuto 12 vittorie, 6 pareggi e altrettante sconfitteNel calcio gli esoneri sono pratica all’ordine del giorno. L’ultimo, ma non l’ultimissimo riguarda una delle Nazionali più importanti che di recente ha incontrato l’Italia di Spalletti. Parliamo di ottobre e novembre scorsi, con l’andata che finì 2-2 e il ritorno 0-1 in favore degli azzurri.Domenico Tedesco non è più il CT del Belgio. La federcalcio fiamminga lo ha sollevato dall’incarico a seguito dei pessimi risultati in Nations League A, dopo quelli poco esaltanti all’Europeo della scorsa estate. Uscito agli ottavi contro la Francia.Nel girone 2 di Nations League, rassegna europea importante per ranking e nei sorteggi Mondiale, ha ottenuto 4 sconfitte in 6 partite, una sola vittoria e un pareggio.