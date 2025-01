Lanazione.it - Ranieri sul finale di partita: è delirio al Franchi

Il Torino torna aldopo poco più di un anno. Il 29 dicembre 2023 in una gelida Firenze a scaldare la Curva Fiesole ci ha pensato Lucaall’83’ con una zuccata vincente. Game, set, match: la rete dell’ex vicecapitano (oggi capitano indiscusso), regala ai viola il terzo successo consecutivo e il momentaneo terzo posto in classifica con 33 punti. Unforse un po’ troppo duro per la squadra di Juric che gioca un buon primo tempo, costretta a fare i conti con un Terracciano decisamente in giornata e con quattro occasioni importanti rispetto all’unica creata dai padroni di casa. Italiano scuote i suoi e nella ripresa l’antifona cambia. Mischia le carte in gioco e mette sul campo l’artiglieria pesante: Beltran fa posto a Nzola e Arthur a Mandragora. Abbattere il muro granata è complicato, ma non impossibile: siamo agli sgoccioli di gara quando parte il cross dalla destra di Kadoye, una pennellata perfetta che arriva sulla testa di, bravo a liberarsi della marcatura di Vojvoda saltando più in alto.