Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Torino, trend invertito: i numeri parlano chiaro

è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La trasferta contro il Monza ultimo in classifica sembrava l’occasione giusta per risollevarsi ed invece la Viola è caduta pure in Brianza (2-1), contro l’ex squadra dell’allenatore Raffaele Palladino. Sconfitta meritata, dal momento che i biancorossi c’hanno creduto di più rispetto ad unaspaurita, fragile e senza idee: l’esatto opposto di quella che tra ottobre e dicembre aveva fatto registrare otto vittorie di fila in campionato, facendo sognare la tifoseria gigliata., ilpuò essere: i(Ansa) – Ilveggente.itDopo la vicenda di Bove i viola si sono sciolti come neve al sole: le uniche vittorie sono arrivate contro Cagliari e Lask Linz, per il resto hanno dovuto fare i conti con l’eliminazione dalla Coppa Italia (ai rigori con l’Empoli) e con ben 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate di campionato, serie negativa interrotta soltanto grazie al pareggio raggiunto in extremis all’Allianz Stadium contro la Juventus.