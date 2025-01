Ilfattoquotidiano.it - Oliviero Toscani, cavallo pazzo. In un paese di morti viventi, io voglio ricordarlo da vivo

Esaurita l’ondata di necrologi e dichiarazioni postume di grande stima e amicizia verso una persona che è appena venuta a mancare e di cui, possibilmente, si è parlato male fino al giorno prima, come è uso comune in Italia, ioda. Perché anche ora che non c’è più resta per me una delle persone più vive che abbia conosciuto in questodi. Un generoso, che non si risparmiava mai in nulla, né sul lavoro né tantomeno nelle sue passioni e nell’amicizia. Un vortice umano che si ricaricava nella tenuta di campagna che si era costruito fin dagli anni 70 a Casale Marittimo in provincia di Pisa, dove tra l’altro coltivava la sua grande passione: i cavalli. Non erano cavalli qualsiasi, ma Appaloosa, quelli dei pellerossa nei film western.E, come nei film western, diventammo amici dopo una simbolica scazzottata, alla fine di una lunga intervista che gli feci per Playboy più di trent’anni fa.