Mister Movie | Recensioni e Opinioni Wolf Man | Il Regista Inizia a Subire una Battuta d’Arresto

Leigh Whannell, un nome che ha guadagnato notorietà nel mondo dell’horror grazie al suo lavoro su Saw e Insidious, ha visto la sua lunga serie dipositive interrompersi con il suo ultimo progetto,Man (2025). Il, noto anche per il successo di The Invisible Man (2020), si è trovato a fronteggiare un’accoglienza mista da parte del pubblico e della critica, come dimostrato dai punteggi di Rotten Tomatoes.Il Punteggio diMan e le Sue ImplicazioniNonostante un buon riscontrole,Man ha ottenuto un punteggio del 54% sul Tomatometer e del 58% sul Popcornmeter, segnando il primo abbassamento delle valutazioni per Whannell dal 2018. Questo è un dato significativo, poiché ilaveva ottenuto valutazioni più alte per i suoi progetti precedenti, come Upgrade e The Invisible Man.