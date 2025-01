Mattarella | pace duratura e due Stati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.35 "Ora più che mai è importante l'impegno della Comunità internazionale per garantire la progressiva e piena applicazione della tregua, creando condizioni per porre definitivamente fine alla violenza e avviando un percorso politico che porti a una". Così. "Tale processo non può che poggiare sul convinto sostegno alla soluzione a due, nel quadro di credibili garanzie per la sicurezza di Israele", dopo 70 anni di "sofferenza", ha detto, "soddisfatto" per la tregua e il rilascio dei primi ostaggi.