"Lottizzazione ex Sabatucci, l’ok era un atto dovuto"

Destra e sinistra uguali sulle responsabilità per laexche sta sorgendo su una collina sbancata alle porte di Santa Maria Apparente. Per Amedeo Regini la politica è colpevole a 360 gradi, ma Tommaso Corvatta, ex sindaco, non ci sta: "Vero che l’approvazione definitiva di quel progetto fu uno dei primi atti della mia amministrazione, ma era un. L’allora segretario generale del Comune fu molto chiaro in proposito, in particolare nello spiegarci che i lottizzanti avevano maturato diritti che non potevamo negare, quindi non era possibile fermare l’iter". Corvatta è stato il sindaco di una coalizione di centro sinistra dal 2012 al 2017 e ribadisce che "per il Comune, purtroppo, era meno dannoso approvare il progetto piuttosto che fermarlo ed esporci ad una azione legale da parte dei privati che avremmo perso e ai civitanovesi sarebbe costata tantissimo in termini di parcelle legali e risarcimenti".