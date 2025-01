Lanazione.it - L’istanza di revisione. I verbali che smentiscono Lotti: "Cinque spari alle 21.45"

di Stefano BrogioniFIRENZE"Arrivammo a Vicchio verso le 23", ribadì il 28 novembre del 1997 agli avvocati che lo controesaminavano Giancarlo, al processo mostro bis, dove erano imputati lui e l’altro compagno di merende Mario Vanni. A quasi trent’anni di distanza, demolire la credibilità del “pentito” dell’intricato caso giudiziario dei delitti delle coppiette consumati nelle campagne intorno a Firenze tra il 1968 e il 1985 è l’obiettivo tutt’altro che semplice degli avvocati Antonio Mazzeo e Valter Biscotti, i legali che per conto di Paolo Vanni, il nipote di “Torsolo” condannato all’ergastolo per otto omicidi, hanno presentato, la settimana scorsa, un’istanza dialla corte d’appello di Genova. Oltre a una consulenza di entomologia forense che retrodatata l’ultimo duplice omicidio di Scopeti di ben 56 ore – collocandolo dunque il venerdì sera, 6 settembre 1985 –, i legali puntano su due, spuntati tra le migliaia di pagine di atti di oltre cinquant’anni di indagini e processi, che definiscono con una certa precisione l’ora in cui sarebbero stati uccisi, la sera del 29 luglio 1984 a Vicchio, Pia Rontini e Claudio Stefanacci.