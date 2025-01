Ilfattoquotidiano.it - L’esercito israeliano prende in consegna le tre donne rilasciate da Hamas, il lungo applauso dalla piazza degli ostaggi a Tel Aviv

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Appenaha annunciato di aver preso inRomi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher, le tre ragazzeoggi dadopo l’accordo col governo di Benjamin Netanyahu per il cessate il fuoco, unè partitodi Tel, dove centinaia di persone si sono radunate per seguire in diretta sui maxi-schermi proprio le operazioni di rilascio edelle persone rapite.L'articoloinle treda, ila Telproviene da Il Fatto Quotidiano.