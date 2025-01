Ilnapolista.it - L’Equipe entusiasta di Kvaratskhelia: “può diventare il miglior giocatore della Ligue1”

sembra esseredell’arrivo di Khvichaal Psg, nonostante non abbia ancora messo piede in campo; il georgiano ex Napoli, pagato 70 milioni, ora dovrà conquistarsi una maglia da titolare dati i numerosi esterni che sono presenti nella rosa di Luis Enrique.diIl quotidiano francese scrive:Ha un nome impronunciabile, viene da un paese che solo il 7% dei francesi sa dove si trova su una cartina geografica e non ha la faccia di un playboy. Tuttavia, bisogna confessare che a Parigi non si era così entusiasti di un trasferimento da anni. Arrivato da Napoli, Khvichafarà presto il suo debutto nel campionato dei talenti. Al di là dei video diffusi in rete che possono far passare tranquillamente undi terza divisione per Mesut Özil, durante l’estate si è avuta la possibilità di vederlo da vicino.