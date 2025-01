Metropolitanmagazine.it - Il direttore artistico di Cannes Thierry Fremaux ricorda David Lynch con un commovente racconto

Ildel Festival diaveva un legame speciale con. Durante la sua primissima edizione del festival comenel 2001,aveva programmato Mulholland Drive, che vinse il premio come miglior regista al festival e ottenne una nomination all’Oscar. Da quel momento in poi,divennero amici. Un anno dopo, riportòsulla Croisette come presidente di giuria. Quandopresentò il seguito di Twin Peaks, Twin Peaks – Il ritorno,fece un’eccezione mostrando i primi due episodi come parte della selezione ufficiale, tradizionalmente limitata ai film. Prima del mandato divinse la Palma d’oro con “Cuore selvaggio”, così come “Twin Peaks: Fuoco cammina con me” e “Una storia vera” furono in selezione ufficiale.