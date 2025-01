Ilnapolista.it - Il cambio Spinazzola-Neres è l’emblema dell’intelligenza di Conte

Intelligenza e qualitàIl Napoli torna da Bergamo con una vittoria dal peso specifico enorme. Per il valore dell’Atalanta, naturalmente, ma anche per il modo il cui è maturata. La squadra di, infatti, è riuscita a portare a casa una partita durissima, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tattico. E l’ha fatto nell’unico modo possibile: mescolando in dosi giuste intelligenza e qualità. L’intelligenza si è manifestata chiaramente lungo quei segmenti di gara in cui gli azzurri hanno giocato in maniera reattiva, cioè si sono adattati a degli avversari superiori sotto alcuni aspetti. La qualità, invece, è servita a indirizzare e poi a consolidare il risultato, a segnare tre gol nonostante l’inerzia della serata, dopo il vantaggio di Retegui e il pareggio di Lookman, sembrasse tutta dalla parte di Gasperini e dei suoi calciatori.