Anteprima24.it - Ieri in Campania: ritrovato il 32enne di Rotondi

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 18 gennaio 2025. Avellino – Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Vincenzo Buono, ildiche aveva fatto perdere le sue tracce nella serata di venerdì. (LEGGI QUI)Benevento – L’educazione dei bambini alla lettura e alla cultura. L’impegno a coinvolgere quante più persone è possibile: sono queste le linee di marcia dell’Associazione “Nati per Leggere” che sono state ribaditemattina in occasione dell’acceso ufficiale alla nuova sede, in pieno centro storico al Corso Garibaldi presso al Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi”. (LEGGI QUI)Caserta – Il percorso di eradicazione della brucellosi bufalina nella Regionepassa anche attraverso una cura maggiore dell’igiene degli allevamenti, ecco perché è sempre più indispensabile seguire le linee guida del Ministero della Salute per la prevenzione di nuovi focolai.