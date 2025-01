Isaechia.it - Giulia Salemi dopo la nascita del piccolo Kian: “È il momento più bello della mia vita, mi sto godendo ogni istante”

Lo scorso 10 gennaioe Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori dele hanno deciso di prendersi alcuni giorni per vivere appieno le emozioni da neo genitori lontano dai giovani, tant’è che la coppia ha scelto di annunciare ladel loroa distanza di una settimana dal parto (QUI il loro annuncio).Una decisione, quella di attendere diversi giorni prima di comunicare ai fan il lieto evento, che ha diviso il web e se in molti hanno condiviso la scelta dell’influencer e del compagno di allontanarsi momentaneamente dai social per godersi quegli attimi così speciali, al contrario altri hanno trovato l’annuncio costruito e poco spontaneo.In questi giorni, poi,ha continuato ad essere un po’ assente dai social e questa mattina l’ex vippona ha deciso di chiarire i motivi che l’hanno spinta a decidere di mettere da parte almeno per ili social.