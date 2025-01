Tpi.it - Gaza, Hamas fornisce a Israele i nomi dei tre ostaggi che libererà oggi: tregua più vicina

: le ultime notizieha fornito adei primi treche saranno liberati: lanella Striscia diè più.Il cessate il fuoco sarebbe dovuto entrare in vigore alle 8.30 ora locale di, domenica 19 gennaio (le 7.30 italiane), maha tardato nel fornire l’elenco dei prigionieri che ha in programma di rilasciare e così il premier israeliano Benjamin Netanyahu h dato ordine di riprendere i bombardamenti sulla Striscia. Almeno una decina di palestinesi sarebbero rimasti uccisi nei raid di stamattina, di cui sei aCity.Ma la situazione dovrebbe essersi sbloccata intorno alle alle 10.30 ora locale (le 9.30 italiane), quando un portavoce diha riferito su Telegram che il gruppo palestinese ha fornito adei primi treprossimi alla liberazione: Romi Gonen, 24 anni; Emily Damari, 28 anni; Doron Shtanbar Khair, 31 anniIn un precedente post su Telegram, il gruppo terroristico palestinese aveva attribuito il ritardo a “ragioni tecniche e di campo”, ribadendo il proprio impegno nei confronti dei termini dell’accordo per il cessate il fuoco.