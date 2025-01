Laspunta.it - Domenica ecologica a Frosinone. Martino (FutuRa) “Lo smog in città è un vero dramma, non per il sindaco”

Leggi su Laspunta.it

Questa mattina aistituita ladalle 8 alle 18, in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia. Le successive domeniche ecologiche si terranno il 9 febbraio e il 23 marzo: in queste giornate è vietata la circolazione dei mezzi ad uso privato in alcune zone del centro urbano. Questo il comunicato del Comune di. Unache arriva dopo 14 giorni di blocco del traffico per via dei valori di inquinamento dell’aria fuori controllo e solo un forte vento di tramontana è riuscito a spazzare via le polveri sottili e i PM10 che da tempo ormai i cittadini respirano quotidianamente.Giovanni)Anche qui il grande assente è il Comune che di fronte a questa situazione non è riuscito a mettere in atto azioni volte a salvaguardare la salute dei cittadini o quanto meno di mettere in campo azioni per limitare l’uso delle macchine ed abbattere i PM10.