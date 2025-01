Ilrestodelcarlino.it - "Diciamo no al taglio delle ferie estive"

"Garantire servizi di qualità agli anzianicase protette sarà sempre più uno dei fronti caldissimi dei prossimi anni. Un concetto che non è pervenuto all’Asp Sartori di San Polo d’Enza dove la dirigenza e pure i sindaci dell’Unione insistono in un gioco pericoloso che, anziché investire sul personale, spinge per privarlo dei suoi diritti, con un odioso sistema di fake news". Così affermano Jukka Reverberi (Fp Cgil Reggio Emilia) e Antonio Musella (Cisl Fp Emilia Centrale) intervenendo con decisione sulla vertenza che da mesi si sta trascinando nell’azienda della provincia reggiana, "dove l’obiettivo della dirigenza e della classe politica – puntano l’indice i sindacliasti – è quello di tagliare drasticamente il periodoper il personale, passando da tre a due settimane".