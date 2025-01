Tvplay.it - Dall’Atalanta al Napoli, via per 22 milioni: Gasperini beffato ancora

In casa Atalanta, dopo il ko di ieri rimediato contro il, c’è da registrare un’altra brutta notizia.Dopo la bellezza di quindici partite, di fatto, l’Atalanta di Gian Pieroha dovuto dire addio alla sua lunghissima serie di risultati positivi in campionato. La ‘Dea’, infatti, ieri sera ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi aldi Antonio Conte.al, via per 22(Ansa Foto) tvplay.itTuttavia, come ammesso dallo stesso Gian Pieronel post partita, l’Atalanta ha comunque fornito una prestazione davvero impressionante. Il match giocato ieri al Gewiss Stadium, di fatto, poteva essere vinto da entrambe le squadre, ma poi ilè stato bravissimo a fare suo questo scontro diretto per lo scudetto.L’Atalanta, dunque, ha sette punti punti dalcapolista, ma per gli uomini dinon c’è tempo di riposare.