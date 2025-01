Pronosticipremium.com - Cuore Torino, pari con la Fiorentina: Gineitis riprende Kean

Leggi su Pronosticipremium.com

Prosegue senza intoppi la 21° giornata di Serie A, che ci sta regalando gol e spettacolo. La domenica calcistica italiana si è aperta con il lunch match tra, che sono scese in campo alle ore 12:30 al Franchi. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-1, che di fatto non soddisfa nessuna delle due squadre. La Viola è passata in vantaggio al 38? grazie al solito Moise, sfruttando la superiorità numerica data dall’espulsione di Ali Dembélé al 33?. Nella ripresa, però, è arrivato il gol del definitivo pareggio di Gvidasal 70?, dopo un errore in costruzione dei toscani.ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO..L'articolocon laproviene da SololaRoma.it.