Crolla un pezzo di cornicione all’ex ospedale

Paura a Vimercate per il crollo di undidel vecchioin via Battisti. Ieri pomeriggio, l’incidente a due passi dal Municipio e dal cuore della città. Il Comune ha chiuso la strada, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale: tanta ansia, ma nessuno ferito, il bilancio di un momento da brivido. Lunedì Asst, proprietaria dello stabile in centro in attesa di restyling, metterà in sicurezza il complesso con una rete di contenimento. In serata Carlo Tersalvi, direttore generale dell’Azienda ospedaliera, è arrivato sul punto dell’incidente per un sopralluogo. Nel frattempo piazza Unità d’Italia si può raggiungere solo da via Vittorio Emanuele, il provvedimento è stato preceduto dalla revoca della zona a traffico limitato per oggi. Invertito anche il senso di marcia in via de Castillia fra la piazza e l’incrocio con via Ponti.