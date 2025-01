Contesa per una donna a San felice Circeo escono coltelli e bastoni | denunciati

Leggi su Ilfaroonline.it

San– Nel pomeriggio del 17 gennaio, i Carabinieri della Stazione di San(LT) hanno denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 30 e 52 anni, accusati di lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.Secondo quanto emerso dalle indagini, i due uomini, entrambi residenti nel comune e uno già noto alle forze dell’ordine, avrebbero avuto una violenta lite legata alladi una. La discussione è rapidamente degenerata in una reciproca aggressione fisica, che ha visto i due contendenti recarsi presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere querela l’uno contro l’altro.Durante l’episodio, il 52enne avrebbe colpito il rivale alla testa utilizzando un ceppo di legno. A sua volta, il 30enne avrebbe ferito l’altro con un coltello da innesto, successivamente rinvenuto dai Carabinieri nell’auto su cui viaggiava e posto sotto sequestro.