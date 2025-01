Romadailynews.it - Cina: vendite elettrodomestici crescono nel 2024 grazie a programma di permuta

Lediinsono aumentate nelaldisostenuto dalle politiche, secondo quanto riferito ieri dal ministero del Commercio (MOC). Leal dettaglio die apparecchiature audio e video nell’ambito dello schema hanno raggiunto i 1.030 miliardi di yuan (circa 143,29 miliardi di dollari) nel, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica. Questo segna la prima volta che la cifra ha superato la soglia di mille miliardi di yuan e rappresenta una crescita del 12,3% su base annua. Piu’ di 37 milioni di consumatori hanno beneficiato dei sussidi per gli acquisti di beni per la loro casa, ha riferito il MOC. L’alta partecipazione ale’ stata evidente.Sono stati necessari 33 giorni affinche’ il numero di partecipanti raggiungesse un milione, e solo 17 giorni in piu’ per arrivare a cinque milioni, ha aggiunto il ministero.