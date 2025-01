Catania San Giorgio | ennesimo sequestro di droga trovati anche 8000 euro in contanti

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno messo in atto una minuziosa attività di indagine, comprendente servizi di osservazione e monitoraggio a distanza, che ha portato alla denuncia di un 28enne catanese per detenzione ai fini di spaccio nonché, aldi sostanze stupefacenti e denaro contante.L’attività ha avuto luogo nel quartiere San, dove i militari, insospettiti da frequenti movimenti di persone nei pressi di un’abitazione in strada San, hanno intensificato i controlli, monitorando con maggiore attenzione l’immobile.Grazie all’attività di osservazione e alle notizie info-investigative ottenute, hanno effettivamente documentato che, all’interno di quella casa, da dove entravano ed uscivano subito dopo delle persone, verosimilmente veniva spacciata della sostanza stupefacente.