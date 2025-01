Quotidiano.net - Cadavere di un uomo trovato nell'atrio di abitazione a Grado: tutte le piste sono aperte

Leggi su Quotidiano.net

(Gorizia), 19 gennaio 2025 - Ildi unridi un', in provincia di Gorizia. Sul corpostate riscontrate una ferita da taglio e lesioni che sarebbero compatibili con una caduta dall'alto.le ipotesi. La procura ha aperto le indagini dopo la scoperta del corpo senza vita in uno stabile di via Sant'Agata. Sul posto, come informa il Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia,intervenuti i carabinieri. Sulstate rinvenute una ferita da taglio al fianco sinistro e lesioni che sarebbero compatibili con una caduta dall'alto. L’identità dell’non è ancora stata resa nota, ma si tratterebbe di una persona già nota alle forze dell'ordine. Si indaga a tutto campo per risolvere il giallo.