Inter-news.it - Asllani: «Vestire l’Inter mi fa un certo effetto! Momento top? Uno»

Leggi su Inter-news.it

stasera sarà protagonista in Inter-Empoli. Partita da grande ex per lui, di conseguenza il club gli dedica il matchday programme.GRANDEinizia così a parlare nel matchday programme di Inter-Empoli: «Indossare questa maglia fa sempre un. Sono arrivato a 20 anni, ora ne ho 22, ho un Europeo sulle spalle e sicuramente mi sento maturato anche se devo continuare a lavorare. Per me è fondamentale avere un gruppo unito, i miei compagni mi hanno sempre sostenuto dentro e fuori dal campo e mi hanno aiutato a crescere».VITA –e il suo amore per il calcio: «Ero un bambino che aveva continuamente il pallone tra i piedi. Il calcio mi ha sempre fatto divertire ed emozionare e ha fatto sì che io potessi vivere momenti incredibili come la vittoria dello Scudetto lo scorso anno».