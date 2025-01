Adriano Panatta e la noia mortale per colpa di Sinner | Ho cambiato canale gioca con l’Intelligenza artificiale

Leggi su Open.online

non ce l’ha fatta a guardare fino alla fine Jannikbattere Marco Giron al terzo turno degli Australian Open. A un certo punto il mito del tennis azzurro ha confessato di aver, passando a guardare un match di curling, che deve essergli sembrato ben più appassionante.Il commento impietoso su GironTuttadella, come ha ammesso lo stessonel podcast «La telefonata» con Paolo Bertolucci: «Una partita inutile – ha commentato– io a un certo punto ho girato. Ho visto il curling, era una». Impietoso il giudizio disul malcapitato avversario di: «Quello ha perso quando è nato, come fa a battere. sono partite inutili quelle lì».«fa una sola cazzata a torneo»È vero anche che l’azzurro numero uno al mondo è in un innegabile stato di grazia.