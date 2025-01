Inter-news.it - Zamorano, tanti auguri! Buon compleanno ad un’icona dell’Inter

a Ivan, attaccante iconicodi fine anni 90. Un attaccante fortissimo e amatissimo, tuttora, dai tifosi interisti. Oggi compie 58 anni. Anche la redazione di Inter-News.it si aggiunge, al club, agliper il cileno.– Passione, determinazione e attaccamento alla maglia. Ivanha scritto pagine memorabili della storia. Arrivato dal Real Madrid nell’estate del 1996, l’attaccante cileno è stato un guerriero capace di incarnare i valori del Club. Un leader in campo e fuori, uno di quei giocatori che hanno trasformato il sacrificio e il cuore in arte calcistica. Con la maglia nerazzurra ha collezionato 149 presenze in tutte le competizioni e segnato 41 gol, ognuno di essi intriso di quella voglia di lottare che lo ha sempre contraddistinto.