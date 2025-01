Zonawrestling.net - WWE: Lince Dorado è tornato, ha lottato nel Live Event di NXT di ieri

ha fatto ritorno in WWE e lo ha fatto in occasione deldi NXT tenuto a Citrus Springs, Florida. Il wrestler portoricano pochi giorni fa aveva reso vacante il Lucha Premier Title che deteneva e ciò aveva alimentato interrogativi sul suo futuro che ora hanno avuto risposta.Ritorno in WWEha fatto ritorno in WWE. Nel corso deldi NXT di, il wrestler ha affrontato e sconfitto Josh Black e poco dopo tramite un post sui social ha confermato il suo ritorno a Stamford. Al momento non si conoscono i dettagli del nuovo contratto che lo lega alla federazione, né quando lo rivedremo in tv. Il portoricano giunge la prima volta in WWE nel 2016 nell’ambito del Cruiserweight Classic. Poi lo abbiamo spesso visto a 205, nonché come membro dei Lucha House Party insieme a Kalisto e Gran Metalik.