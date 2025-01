Lanazione.it - Un fenomeno in crescita. Imprenditore raggirato da un finto sms della banca

Viareggio (Lucca), 18 gennaio 2025 – Non si arrestano le truffe che corrono su Internet. L’ultima vittima unviareggino di 50 anni che è riuscito a bloccare il conto prima che mani ignote potessero svuotarglielo. L’uomo si era visto recapitare tramite mail un messaggio dalla sua. O meglio un messaggio che pensava fosse arrivato dalla sua, ma in realtà era un messaggio artefatto. In sostanza veniva sollecitato a cambiare le credenziali dell’app dell’home banking altrimenti non avrebbe potuto più utilizzarla. “Siccome il giorno dopo dovevo fare dei bonifici – ci ha spiegato – ho fatto quello che mi veniva richiesto.”. Era invece la solita trappola Internet in cui chiunque di noi può incappare, perché tratto in inganno. L’si è accorto di un movimento di alcune centinaia di euro che non erano state autorizzate da lui e quindi ha provveduto a bloccare il conto e le carte di credito.