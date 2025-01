Juventusnews24.com - Tomori Juve, osservato speciale all’Allianz Stadium? Qual è la situazione e cosa filtra sul futuro del difensore del Milan

di RedazionentusNews24: ildelsarà l’nel big match di domani pomeriggio. I dettagliSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Fikayosarà l’della sfida dell’Allianztra, match in programma domani alle ore 18e valido per la ventunesima giornata di Serie A. Il club bianconero ritieneil giocatore più simile per caratteristiche all’infortunato Bremer e la proposta dei bianconeri permetterebbe aldi realizzare una plusvalenza, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni più 20 all’acquisizione e altri bonus al raggiungimento di alcuni obiettivi. Inoltre, a differenza di altre soluzioni ipotizzate (Araujo sembra a un passo dal rinnovo col Barcellona, Danso il piano B alternativo da tenere in considerazione ma certo non semplice),non avrebbe bisogno un periodo d’ambientamento.