Juventusnews24.com - Tomori Juve, Legrottaglie dubbioso: «Perchè il Milan dovrebbe darlo ai bianconeri? Ecco perchè secondo me l’affare non si farà»

di RedazionentusNews24, l’ex difensore Nicoladice la sua sul possibile trasferimento del giocatore dalaiAi microfoni di Sky Sport, Nicolaha parlato della situazione di Fikayo, difensore dele obiettivo per la difesa del calciomercato.LE PAROLE – «ildareallaI rossoneriro poi andare alla ricerca di un centrale con certe caratteristiche. Non credo che ilcederà, specialmente alla. Se ilavesse avuto un giocatore più forte diavrei capito la scelta, ma non credo che adesso i rossoneri abbiano qualcuno di più forte. Non credo che siquesto affare».Leggi suntusnews24.com