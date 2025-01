Juventusnews24.com - Tomori Juve, bianconeri pronti ad alzare il pressing dopo lo scontro diretto: la strategia per ottenere il sì del Milan

di RedazionentusNews24adillo: laperil sì dela stretto giro di posta. UltimeOggi pomeriggiosi affronteranno allo Stadium in occasione della sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, ma da domani potrebbero trovarsi nuovamente al tavolo delle trattative.In ballo c’è il nome di Fikayo, tornato prepotentemente in augela chiusura del Barcellona per Araujo. Ipotrebbero avanzare una proposta in prestito con obbligo di riscatto da circa 30 milioni di euro totali peril sì dei rossoneri e regalare a Thiago Motta un primo rinforzo nel reparto. Lo scrive Tuttosport.Leggi suntusnews24.com